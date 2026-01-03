ファミリーマートのリテールメディア事業が大きく伸長している。細見研介社長は「想像以上の反響で、海外企業からの注目も非常に高い」と話す。店舗を情報発信の場として活用したいとの提案は相次ぎ、広告出稿は食品だけでなく、保険や金融などにも広がっている。細見社長が重視するのは「コンビニには人がいる」という点だ。「買い物には温かみが必要で、無機質な売場では続かない。店員のちょっとした声掛けや存在感が大切。この