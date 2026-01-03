宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。第133回は美川憲一さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見る私に合うのは贅沢パーキンソン病でリハビリ中の美川憲一が、芸能活動を再開した。12月14日、コロッケとのディナーショーで復帰。とはいえ、4日前の会見ではこんな思いを語っていた。「現代医学では治らない病気ですから、ずっとこれは引きずりながら、薬もいい薬は出てますけど、リハビ