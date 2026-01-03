南米ベネズエラの首都・カラカスで爆発があったと、アメリカメディアなどが報じました。トランプ政権はベネズエラのマドゥロ政権への圧力を強めていますが、アメリカ軍が今回の爆発に関与しているかはわかっていません。カラカス市内の映像では、激しい爆発とともに炎が上がっています。また、その周辺では複数の航空機が低空飛行している様子も確認できます。ロイター通信などによりますと、南米ベネズエラの首都・カラカスで3日