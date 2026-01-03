日本付近は、上空の強い寒気や冬型の気圧配置の影響で、3日も日本海側を中心に大雪となっています。引き続き、交通障害に十分注意が必要です。日本付近は、強い冬型の気圧配置が続き、強い寒気が流れ込んでいます。この影響で、日本海側では、山陰から東北にかけて、断続的に雪が降っていて、山沿いを中心に、平地でも大雪となっている所があります。これまでの最新積雪は、富山で29センチ、金沢で25センチ、鳥取で13センチなど、