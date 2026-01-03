アメリカとの緊張が続く、南米ベネズエラの首都カラカスで、複数回の爆発が起きました。【映像】現地の様子AP通信によりますと、3日午前2時ごろ、カラカスで少なくとも7回の爆発音がありました。同時に航空機が低空で飛行する音も聞こえたということです。現場は住宅街にも近いベネズエラ軍の港で、住民は「地面全体が揺れた」と証言しています。銃声も聞こえ大規模な停電が起きているという情報もあります。アメリカは麻