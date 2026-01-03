■介護体制を整えるべき“老親の異変”年末年始、ご実家ですごされた方もおられたのではないでしょうか。久しぶりに会った親御さんはお元気でしたか？「少し見ないうちにずいぶん足元がおぼつかなくなったなあ」「親父とおふくろ2人だけなのに、こんなに醤油を買い込んでどうしたんだろ」「冷蔵庫を開けたら異臭、奥の方から腐ってとろけた長ネギが」などということはなかったでしょうか。そして正月早々に余計な口出しをして親子