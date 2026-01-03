【モデルプレス＝2026/01/03】篠田麻里子が1月3日、自身のInstagramを更新。ハワイでの娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳元AKB＆5歳長女「ペアルック可愛い」素肌輝くハワイ満喫ショット◆篠田麻里子、娘とのハワイ2ショット披露篠田は新年の挨拶とともに「子どもの笑顔にたくさん力をもらいながら、今年も今ある幸せを大切に」と言葉を添えて、複数の写真を投稿。新年をハワイで過ごしている様子で、お揃