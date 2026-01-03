彼氏が入試に向けて猛勉強中なら、心から応援してあげたいもの。とはいえ、真正面から励ますのは照れくさいと感じる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性230名に聞いたアンケートを参考に「受験勉強を頑張る男子を奮い立たせるツンデレLINE９パターン」をご紹介します。【１】キツい指摘でハッパをかける「最近たるんでるんじゃない？このままだと落ちるね」「『絶対に受かってやるからな！』と返