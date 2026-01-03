6日(火)にかけて冬型の気圧配置が続き、北海道や東北の日本海側、北陸は断続的に雪が降るでしょう。再び大雪となる恐れもあり、Uターンや仕事始めは交通機関への影響に注意、警戒が必要です。近畿北部から山陰も積雪となっている所があり、夜間は冷え込んで路面が凍結する所もあるでしょう。車の運転は路面状況の変化に注意が必要です。北海道〜北陸は道路への気象影響リスク大6日(火)にかけて冬型の気圧配置が続き、北海道や東北