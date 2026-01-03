南米ベネズエラの首都付近で3日、複数の爆発がありました。アメリカCBSは「トランプ大統領が攻撃を命じた」と報じています。ロイター通信などによりますと、ベネズエラの首都カラカス付近で3日未明、複数の爆発があり、主要な軍事基地に近い地域で停電が発生しました。アメリカCBSは「トランプ大統領が、ベネズエラ国内の軍事施設を含む標的に対する攻撃を命じた」と報じていますが、現時点で正式な発表はありません。ベネズエラを