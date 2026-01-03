6位でゴールする駒大の佐藤圭汰＝東京・大手町第102回東京箱根間往復大学駅伝最終日は3日、復路5区間109.6キロに関東の20校とオープン参加の関東学生連合を加えた21チームが参加して行われ、「5強」の一角に挙げられた駒大は総合6位。故障で主力を往路に投入できなかったのが痛かった。藤田監督は「それでも3番には入りたかった。そうでないと、来年につながらない」と悔しさをにじませた。エースの佐藤は10区で区間記録を19秒