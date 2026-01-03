立川競輪場のG3「鳳凰賞典レース」が4日、開幕する。3日は前検が行われた。嘉永泰斗（27＝熊本）が堂々と登場。赤パンがよく似合う。グランプリでも見せ場をつくって5着。勝負どころで一気にギアを上げた迫力十分の走りは今年の大活躍を予感させるものだった。「グランプリは楽しかった。また出たい。今年の目標は全日本選抜（熊本）が一番。練習は軽くやり、体調は悪くない」2月の大舞台に向け、ここもファンをワクワク