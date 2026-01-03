市川團十郎（48）らが出演する「初春大歌舞伎」が3日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた。昼の部「寿初春仕初（しぞめ）口上」で團十郎は、見ると1年間無病息災で過ごせると伝わる「にらみ」を披露。観客からは大きな拍手と、「成田屋！」の声が飛んだ。團十郎は「新年おめでとうございます。初春より新橋演舞場にかくもにぎにぎしくご来場たまわり、厚く厚く御礼申し上げます」と述べると、今月の演目を読み上げる「仕初め」の儀