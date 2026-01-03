大相撲初場所（11日初日・両国国技館）に向けた出羽海一門の連合稽古が3日、東京都墨田区の出羽海部屋で行われ、横綱豊昇龍が今年最初の稽古に臨んだ。幕内の平戸海と豪ノ山を指名して11勝2敗で終え「まだ横綱として優勝もない。6場所全てで力を出し切ることを意識して頑張りたい」と抱負を語った。昨年末は表彰を受けるためモンゴルへ帰国。最初の相撲で平戸海に完敗した後は出足の鋭さを徐々に取り戻した。冬巡業で痛めた左