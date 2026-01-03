サッカー・アルビレックス新潟は3日、契約満了となっていたMF高木善朗選手(33)がタイリーグのBGパトゥム・ユナイテッドFCへ移籍することが決まったと発表しました。当時J2だった2018シーズンに新潟に加入した高木選手は2023年のJ1復帰に貢献するなど、長年クラブを支えてきました。以下は高木選手のコメントです。「サワディカープ！お久しぶりです。タイのBGパトゥム・ユナイテッドFCに移籍になりました