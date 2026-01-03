お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。今回は、預けたお年玉から起こった一件です。タイミングが合わず10年近く顔を合わせていない2人の兄。それぞれに1人ずついる子どもたちには、実母にお金を託しお年玉を渡し続けているこの女性。兄たちからもわが