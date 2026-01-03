◆全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）東福岡の精神的支柱になっている主将が、試合の流れを変えた。10点を追う後半14分、ラックから左へつなぎ、ナンバー8須藤蔣一（3年）がトライ。「FWが当てて外が開いたので自分が走っただけ。みんなで取ったトライです」。藤田雄一郎監督も「困ったら走り切れ、と言っていた。オフロードパスなんかはいらないと。いいプレーだった」