１日に富岡市の空き家で遺体で見つかった８１歳の女性の死因は、窒息死であることが分かりました。 警察は、殺人事件と断定し、亡くなった女性の通帳などを盗んだ疑いで逮捕した男が何らかの事情を知っているとみて捜査を進めています。 １日に富岡市の空き家で遺体となって見つかったのは、富岡市野上の無職富田春枝さん８１歳です。 警察によりますと、司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死であることが分か