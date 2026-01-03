◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）第105回全国高校ラグビーの準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は、準決勝で7大会ぶりの優勝を狙う大阪桐蔭（大阪第3）と対決。ここまでに常翔学園（大阪第2）と東海大大阪仰星（大阪第1）と対戦しており、大阪勢3校と同一大会で対戦するのは、全校を通じて史上初めてとなった。大阪