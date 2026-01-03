女子プロレス「スターダム」の?欲深き白虎?スターライト・キッドが、団体最高峰ベルト獲りを誓った。前ワンダー王者のキッドは昨年１１月３日の東京・大田区大会で、小波に敗れて同王座を失った。この試合で左腕を負傷し、欠場していたが、１２月２９日の両国大会で復帰。同大会でワールド王者・上谷沙弥に挑戦表明し、今年２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会でのタイトルマッチが決定的になっていた。３日の新