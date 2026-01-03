俳優・川口春奈さん（30）が2025年12月18日、自身のインスタグラムを更新。タイトなニットワンピースを着こなす姿を披露した。「かわいくて、ときめいちゃう」川口さんは、「＠fendiのバゲットはタイムレスなデザインでどんなスタイルにも◎◎」といい、ニットワンピースと「FENDI（フェンディ）」のバッグを合わせたコーデを投稿。「気軽さもカジュアルさもそして使いやすさと使い心地が素敵です」「かわいくて、ときめいちゃう」