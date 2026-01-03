【来週の注目材料】ここにきてブレの大きい非農業部門雇用者数に注目 1月9日に12月の米雇用統計が発表されます。米雇用統計は、基準日である12日を含む週から数えて3回目の金曜日に発表されるのが基本です。その計算では1月2日の発表となりますが、クリスマスや年末年始を挟む時期のため、1月の発表は少し変則的になります。 まず、米連邦政府機関閉鎖の影響で11月の雇用統計と10月の雇用統計の一部が同時に公表された、