◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）６年連続３９回目出場の山梨学院大は往路１２位から順位を下げ、総合１７位だった。目標としていた２０１６年以来１０年ぶりのシード権獲得はならなかった。前日に５区を走った弓削征慶主将（４年）は「チームとしては選手一人ひとりの力を発揮することができなかった。速い