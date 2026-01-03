高市総理の台湾有事をめぐる発言をきっかけに冷え込んだ日中関係。飛行機の減便やライブ中止など影響は広がっています。2026年、日中間の経済はどう進んでいくのでしょうか。音楽関連の日系企業に勤める男性。高市総理の発言以降、予定していた日本人アーティストのライブのおよそ半数が中止になりました。音楽関連の日系企業に勤める男性「（中国政府から）『やるな』という警告はない。ただし、（会場側から）『リスクありますよ