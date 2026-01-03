◇バレーボール男子SVリーグ第9節第1戦サントリーサンバーズ大阪3―2東京グレートベアーズ（2026年1月3日Asueアリーナ大阪）サントリーが1、3セットを落としながら逆転で東京GBを下して2026年初戦を勝利。リーグ戦は16連勝となった。サントリーは第1セットを一時は6点リードしながら24―26で奪われる悪い流れ。第2セットは25―21で奪ったが、第3セットを19―25で落として窮地に立った。そこから首位の地力を見せて第4セ