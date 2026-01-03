きょうも各地で、正月にちなんだ催しが行われました。山梨県甲府市では、5歳から80代まで、およそ500人が新年恒例の剣道の稽古始めに臨みました。きょうは威勢の良い掛け声とともに、およそ1時間にわたり、世代を超えて竹刀を交え、今年1年の精進を誓っていました。