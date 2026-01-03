新潟を退団したＭＦ高木善朗（３３）がタイ１部ＢＧパトゥムに加入することが３日、分かった。既に正式契約を結び、一両日中にも正式発表される。横浜市出身で東京Ｖの下部組織からトップチームに昇格。２０１１年夏にはユトレヒト（オランダ）へ完全移籍した。１４年に清水へ加入し、東京Ｖを経て１８年に新潟入りした。昨季は１８試合に出場したがチームはＪ２降格となり、高木は昨年１１月に契約満了が発表されていた。Ｂ