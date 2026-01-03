きょうも各地で正月にちなんだ催しが行われました。このうち、愛知県豊田市では、きょうから「春の七草」の出荷が始まりました。春の七草は1月7日の朝におかゆに入れて食べると、この1年、病気にならずに長生きをすると言われ、JAあいち豊田の松平営農センターでは、地元の農家が生産した新鮮なセリやナズナなどの七草を職員らが一つ一つ丁寧にパックに詰めていました。この「春の七草がゆセット」は、およそ2万8000パックが名古屋