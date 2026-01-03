商業施設に出店する店舗で行われた「出張輪島朝市」の初売り＝3日午前、石川県輪島市能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県輪島市で3日、「出張輪島朝市」の初売りが行われ、正月用の食品などを買い求める人たちでにぎわった。市内の商業施設に20店舗以上が出店し、なじみの客らが店主と「今年もよろしくね」などと新年のあいさつを交わしながら買い物を楽しんだ。輪島塗を販売した坂正三さん（71）は仮設住宅で暮らしながら