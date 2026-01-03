年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。ＪＲ東日本は、３日午後４時現在の山形新幹線の乗車率を公表しました。 それによりますと、山形新幹線つばさの上り列車では、午前１１時１３分新庄発のつばさ１４０号と午後１時０４分山形発のつばさ１４２号、午後１時１８分新庄発のつばさ１４４号などで、いずれも乗車率が１００%となっています。 その後の列車も含め、きょ