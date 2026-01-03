再度の監督交代を機に、出場時間はやや増えた。それでも、難しい状況にあることは変わらない。セルティックでの山田新は、夏に川崎フロンターレから移籍したときに思い描いた日々を過ごせていない。開幕当初こそピッチに立ったが、その後はメンバーにも選ばれないことが続いた。ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任し、暫定的にマーティン・オニールが指揮をとったときも、立ち位置は変わらなかった。ウィルフリード・ナンシー