夫に「無痛分娩にしたい」と伝えるとこの表情。果たして説得できるのか…!?【漫画】本編を読む出産の痛みを軽減するとされる「無痛分娩」は、名前の印象ほど都合のいいものではない。実際には痛みを“ゼロ”にするのではなく和らげる「和痛」に近く、向き不向きもある。手術室で働く看護師、いわゆる“オペ看”のなかじょん（@john11050250）さんは、3人目の出産で無痛分娩を選択し、その一部始終をレポ漫画『三人目の無痛分娩レポ