正月3日、列島各地の様子をまとめました。長崎市にある通称「ねずみ島」で行われた毎年恒例の寒中水泳。水温13度の海で、6歳から80歳までの約50人が「泳ぎ初め」を行い、一年の健康を願いました。参加者たちは、「この水の冷たさに耐えられたら、今年何でも耐えられるだろうという気持ちで入りました」「寒かったけど結構楽しかった。（Q.温かい豚汁はどう？）おいしいです！」と話しました。思い思いの衣装を身に着けた赤ちゃんた