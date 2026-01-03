◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、創価大は往路から順位を上げられず8位に終わった。山下りの6区で小池莉希（3年）が56分48秒の区間賞をマーク。上位を射程圏にとらえたが、復路は5区間中3区間が2桁順位で、勢いがつかなかった。9区では榎木和貴監督のおい、凜太朗（2年）が箱根デビューを果たしたものの、区間18位だった。榎