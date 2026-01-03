女優の今田美桜（28）がヒロインを務めた昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」のスピンオフ作品となる特集オーディオドラマ「さいごのうた」は3日（後10・00〜10・50）、NHK―FMで放送される。主演は、朝ドラ初挑戦にして作曲家・いせたくや役を好演したロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のボーカル・大森元貴（29）。本編で描かれなかった“たくやの知られざる晩年”が明らかになる。9月26日に本編最終回（第130話）