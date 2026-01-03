Image: buradaki / Shutterstock 2025年4月22日の記事を編集して再掲載しています。科学の進歩のためとはいえ、地球に落ちてくる隕石が増えるのはちょっと遠慮したい。初めて知ったんですけど、地球の隕石コレクションはちょっと偏っているんですって。そして天文学者のチームが、どうしてそんなことになっているのかをピンポイントで突き止めたそうですよ。炭素質の小惑星は、地球に近いと