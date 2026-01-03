長男のお嫁さんは、いつも控えめで質素なタイプ。しかしある日、長男から「大変なことが起きた」と連絡が来て！？ 筆者の知り合いのマダムJ子さんが体験した家庭エピソードをご紹介します。 長男のお嫁さんは質素で堅実なタイプ 長男が結婚して早や3年。お嫁さんのT子さんは、控えめで家庭的な人でした。 アクセサリーもほとんどつけず、着ている服もシンプル。「貯金しなきゃ」が口癖で、スーパーで