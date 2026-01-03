元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新。泥だけになった姿を披露した。 【写真】ラインくっきり！泥だらけでも笑顔のピースライン 「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』見てくださったみなさま、ありがとうございました」と投稿。 「今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの