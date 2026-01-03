人気作品のフィギュアやぬいぐるみ、日用雑貨など、豊富なグッズを展開するセガプライズ。今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『呪術廻戦Luminasta“五条悟”虚式「茈」』を紹介します！ セガプライズ『呪術廻戦Luminasta“五条悟”虚式「茈」』  登場時期：2025年12月25日より順次サイズ：全長約20×21cm投入店舗：全国のゲームセンターなど TVアニメ『呪