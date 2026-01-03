俳優の高橋克典（６１）が母校・青学大が箱根駅伝で総合優勝したことを受けて、祝福のコメントを送った。青学大は１区で１６位と出遅れるも、じわじわと順位を上げ、５区で首位・中大と３分２５秒差の５位でたすきを受けた黒田朝日（４年）がライバルを次々と抜き去る“シン・山の神”の走りを見せて往路で劇的な逆転優勝。復路でも盤石な走りでたすきをつなぎ、１０時間３７分３４秒の大会新記録で、史上２度目の総合３連覇を