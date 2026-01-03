きょうも各地で、正月にちなんだ催しが行われました。大阪から来た人「昔の優雅な世界に引き込まれた感じで、とても良かったです」京都市東山区の八坂神社では、「かるた始め式」が行われました。十二単に身を包んだ12人が能舞台に上がり、百人一首の手合わせを披露しました。初詣の参拝客らは、上品な札さばきに見入っていました。