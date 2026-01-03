長野県白馬村の八方尾根できのう、バックカントリーをしていて遭難した男女2人の捜索がけさから行われましたが、きょうの捜索では発見に至りませんでした。記者「午前8時です。細かい雪がちらつく中、捜索隊が山に入ります」遭難したのは、いずれも30代の男女のあわせて2人で、国籍や職業は分かっていません。警察によりますと、2人はきのう、白馬村の八方尾根の標高およそ1300メートルの斜面をバックカントリーで滑走中に迷い、午