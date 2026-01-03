ポテンシャルを開花させて球界屈指の投手へと変貌した山本(C)産経新聞社10年前の総合評価が「12球団最高」だったソフトバンクドラフト指名の成果はその直後だけでなく、5年後、10年後にならないと分からない。これは野球界でよく語られており、実際に会議直後に「成功」と見られていた球団の指名選手が思うように成長せず、逆に意外な選手が大化けするケースもある。そんなドラフト会議時点の評価と10年後の実績を比較してみた