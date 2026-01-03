男子テニスで５日に開幕するツアー下部大会キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）は３日、本戦の組み合わせ抽選を行い、元世界ランキング４位で今季の開幕戦となる錦織圭（ユニクロ）は、１回戦で第１シードで世界１０３位のビト・コプリバ（チェコ）と対戦することになった。錦織はすでにキャンベラ入りしており、大会のＳＮＳには練習動画が掲載されている。また、同１１０位で第３シードの西岡良仁（ミキハウス）は