大相撲の幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が３日、千葉・松戸市の部屋で、今年初めての稽古を行った。幕下以下の力士の当たりを受けながら相撲の動きを確認し、初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて調整した。年末は１２月３１日まで稽古。元日は部屋の元旦式、２日は母校・埼玉栄高へ新年のあいさつへ行ったという。「（埼玉栄でのあいさつは）毎年恒例で、みんなで集まると、新年だなと感じる」と話した。番付発表から初