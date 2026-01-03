ＪＲＡは１月３日、「２０２５年度ＪＲＡ賞」の調教師・騎手部門の受賞者を発表した。地方、海外の指定レースを含む勝利度数、勝率、獲得賞金、騎乗回数の総合得点で決定するＭＶＪ（ＭｏｓｔＶａｌｕａｂｌｅＪｏｋｅｙ）は、計５０ポイントを獲得した戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、２年連続６度目の受賞となった。１３５勝を挙げた昨年は勝利度数が２位、勝率が３位。獲得賞金も３位につけ、騎乗回数が６位と