昨年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、フリーアナウンサーとしてバラエティーを中心に活躍している中川安奈（３２）が３日、Ｘを更新。友人のＳＮＳを見て気付いたことを明かし、歓迎した。「年末年始まったりしながら友達のＳＮＳ見てたら、前はたくさんあったのにひっそりと結婚式とか夫婦でのツーショット写真が消えてる人が結構いて、真相を聞いたわけではないけど心の中で『お帰りなさい！』と思ってしまう３２歳独身冬です