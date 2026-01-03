Ｊ１川崎は３日、仙台に期限付き移籍していたＭＦ山内日向汰（２４）が柏に完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「フロンターレで自分が残せた結果に対して、何の言い訳もない。どんな時も支えてくれたサポーター、選手、監督・コーチ、フロンターレに携わってくれたすべての人に愛と感謝を」などとコメントした。小学校時代から川崎の育成組織に所属し、桐蔭横浜大を経て２０２４年に川崎に加入。昨季は川崎でリーグ戦３試