【モデルプレス＝2026/01/03】超特急が1月2日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。リョウガ（船津稜雅）のものまねがメンバーから絶賛される場面があった。【写真】EBiDAN10代の後輩が憧れている超特急メンバー◆超特急ハル「めちゃくちゃ聴いてた」平成ソングとは？2026年最初の放送となったこの日、超特急は同番組で初めてメンバー全員が揃って登場。ユーキ