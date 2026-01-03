◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)総合4位に入った早稲田大学は、レジェンドOBの瀬古利彦さんが期待のスーパールーキーをねぎらいました。往路4区では、当日変更で起用された1年生・鈴木琉胤選手が鮮烈な箱根デビュー。第99回大会でY.ヴィンセント選手が残した区間記録(1時間0分0秒)に、僅か1秒差に迫る日本人歴代トップの好記録を叩き出しました。大会を終えた鈴木選手は、「初めての箱根駅伝、初めての20キ